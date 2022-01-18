مقتل 26 شخصًا في أفغانستان بزلزال ضرب غرب البلاد

أوقع زلزال، بقوة 5,3 درجة ضرب مقاطعة بادغيس غرب أفغانستان، ما لا يقل عن 26قتيلاً، بينهم خمس نساء وأربعة أطفال، جراء انهيار أسقف منازلهم، وفق حصيلة أعلنتها السلطات.

ورجح الناطق باسم المقاطعة باز محمد سرواري، ارتفاع أعداد الضحايا في ظل وجود الكثير من المفقودين تحت الأنقاض.

ويأتي هذا الزلزال ليُعمّق معاناة الشعب الأفغاني في ظل وضع إنساني كارثي، أجّجته موجات الجفاف الشديدة خلال العام، والتي أثّرت بشكل خاص على المقاطعات النائية والريفية مثل بادغيس.

وفاقم وصول طالبان إلى السلطة في أغسطس، من الأوضاع المأساوية للمواطنين، بسبب وقف المساعدات الدولية الضخمة التي موّلت سابقًا ما يقرب من 80 % من ميزانية البلاد.

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