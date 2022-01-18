لجنة تقصي الحقائق في أحداث مظاهرات الـ17 من يناير في السودان

أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم، قرارًا يقضي بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول أعمال العنف التي وقعت خلال تظاهرات الـ 17 من يناير الجاري.

وحدد القرار مدة 72 ساعة لرفع نتائج التحقيقات، كما نصّ على أن تكون عضوية اللجنة من الأجهزة النظامية والنيابة العامة، وفق ما أوردته وكالة أنباء السودان.

وكان سبعة أشخاص قد قتلوا خلال مظاهرات خرجت يوم أمس الاثنين ضد ما وصف بالانقلاب العسكري الذي قاده “البرهان”، فيما استخدمت الشرطة السودانية قنابل الغاز المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين.

وكان ممثل الأمم المتحدة في العاصمة الخرطوم، فولكر بيرثيز، قد أعلن رسميًا الأسبوع الماضي عن إطلاق مبادرة تهدف لعقد لقاءات ثنائية مع الأطراف المختلفة.

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