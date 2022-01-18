وزير الداخلية يبحث آفاق التعاون الأمني المشترك مع دولة قطر

طرابلس 18 يناير 2022 (وال)- بحث وزير الداخلية خالد مازن مع سفير دولة قطر لدى ليبيا خالد محمد الدوسري، آفاق التعاون الأمني المشترك بين البلدين الشقيقين،وتطويره بما يخدم المصلحة المشتركة.

كما تطرق اللقاء الذي عقد اليوم الثلاثاء، إلى مناقشة عدد من المواضيع الأمنية والاستفادة من التجارب القطرية في المجال الأمني، بالإضافة إلى عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وأكد السفير خلال اللقاء، على استمرار دعم بلاده للجهود التي تهدف للمحافظة على وحدة ليبيا واستقرارها، واستمرار العمل على إجراء الاستحقاق الانتخابي الذي يتطلع إليه الشعب الليبي والوصول بالبلاد إلى بر الأمان.

من جانبه، أشاد السيد الوزير بمواقف دولة قطر الداعمة للشعب الليبي، واستمرار العمل على تطوير علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين. (وال) ب خ/ ر ت

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