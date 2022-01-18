إيران تحاكم قيادياً من الأقلية العربية بتهم منها الهجوم على عرض عسكري

بدأت إيران -اليوم الثلاثاء- محاكمة “حبيب فرج الله كعب” المنتمي إلى الأقلية العربية والقيادي في تمرد بإقليم خوزستان، بتهم الضلوع في هجوم على عرض عسكري سنة 2018 أودى بحياة 25 شخصاً وتدبير وتنفيذ عدد من التفجيرات-وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام رسمية.

ووُجهت لـ”كعب” خلال المحاكمة اليوم الثلاثاء تهمة قيادة حركة النضال العربي لتحرير الأحواز التي تسعى لإقامة دولة مستقلة في إقليم خوزستان الغني بالنفط بجنوب غرب إيران وتدبير وتنفيذ “تفجيرات وعمليات عديدة” من بينها الهجوم على العرض العسكري، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الايرانية “إرنا”، التي أوضحت أن الادعاء اتهم كعب بأنه “مفسد في الأرض”، وهي جريمة يعاقب عليها بالإعدام بموجب أحكام الشريعة في إيران.

يشار إلى أن قوات الأمن الإيرانية اعتقلت كعب، في 2020 م وهو معارض يحمل الجنسية السويدية أيضاً، ولم تذكر السلطات الإيرانية حينها مكان أو كيفية اعتقاله، فيما اعتقلت تركيا في وقت لاحق 11 شخصاً اتهمتهم بالضلوع في خطف كعب وتهريبه إلى إيران، كما أعلنت حركة انفصالية أخرى تسعى أيضا إلى استقلال خوزستان مسؤوليتها عن الهجوم على العرض العسكري الذي أودى بحياة 12 من أفراد الحرس الثوري الإيراني.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المحاكمة تأتي وسط توتر في العلاقات بين إيران والسويد التي تحاكم مسؤولاً إيرانياً سابقاً أُلقي القبض عليه في ستوكهولم في أواخر عام 2019 بزعم قيامه بدور بارز في عمليات إعدام جماعي لسجناء سياسيين في إيران عام 1988م ، كما يشوب التوتر العلاقات بين حكومة إيران والأقليات العرقية، ومن بينها العرب والأكراد والأذربيجانيين والبلوخ، وتتهمها بالولاء لدول مجاورة أكثر من ولائها لإيران، فيما يقول العرب والأقليات الأخرى منذ أمد بعيد إنهم يواجهون تمييزا ضدهم في إيران .

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