المنقوش تتفق مع السفير التركي على تعزيز التعاون بين البلدين

طرابلس 18 يناير 2021 (وال)- ناقشت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي السيدة نجلاء المنقوش اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة في طرابلس، مع سفير الجمهورية التركية لدى ليبيا السيد كنعان يلماز، تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين.

واستعرضت الوزيرة مع السفير التركي خلال اللقاء، آخر مستجدات الوضع السياسي في ليبيا، والعديد من الملفات المشتركة التي تهم البلدين كما جرى الاتفاق خلال الاجتماع، على تسهيل إصدار التأشيرة على المسافرين الأتراك إلى ليبيا للفئة العمرية من 16 إلى 55 عاما.

وبحثت الوزيرة إجراءات تسهيل استخراج التأشيرات لرجال الأعمال في كلا البلدين طويلة المدى، إضافة إلى تبادل الخبرات وبرامج التدريب بين المعهدين الدبلوماسيين الليبي والتركي.

من جانبه، جدّد السفير التركي كنعان يلماز خلال اللقاء، دعم بلاده لحكومة الوحدة الوطنية، وجهود وزيرة الخارجية من أجل تحقيق الاستقرار في ليبيا. (وال) ع م/ ر ت

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