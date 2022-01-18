“العمل الدولية” ارتفاع أعداد العاطلين عن العمل بسبب الجائحة

قالت منظمة العمل الدولية بأن أعداد العاطلين عن العمل ارتفعت خلال فترة جائحة كورونا بشكل ملموس، حيث سجل 207 مليون عاطل مقابل 186 مليون شخص قبل عام 2019.

وأشارت المنظمة في تقرير حديث لها، إلى أن قطاعات السياحة والنقل الجوي تعد من بين القطاعات الأكثر تضرراً من بين كافة المهن، منوهة إلى أن معدلات البطالة الدولية ستبقى مرتفعة العام المقبل، بسبب أثر الجائحة التي تسببت في فقدان حياة أكثر من 5.5 ملايين شخص حول العالم.

ولفت التقرير إلى أن أمريكا الشمالية، ودول القارة الأوروبية تعد من بين الاقتصادات الأكثر سرعة من حيث التعافي، وإعادة تهيئة سوق العمل أمام الباحثين عن العمل الذين خسروا وظائفهم بسبب الجائحة، مبينا بأن ضرر دول شرقي آسيا والكاريبي وأمريكا الجنوبية كان أكبر.

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