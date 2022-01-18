إدارة شؤون الأميركتين تنظم الاجتماع الافتراضي الثاني

طرابلس 18 يناير 2021 (وال) -نظمت إدارة شؤون الأميركتين اجتماعا مع رؤساء البعثات الدبلوماسية العاملة في الأميركتين ومنطقة الكاريبي.

وعقد الاجتماع الافتراضي عبر تقنية “زوم” ضم كلا من مدير إدارة شؤون الأميركتين، ومدير إدارة شؤون التعاون الدولي، ورؤساء الأقسام بإدارة الأميركتين، ومكتب التخطيط السياسي، ورؤساء البعثات الدبلوماسية في دول الأميركتين والكاريبي.

وبحث خلال الاجتماع العلاقات السياسية والتعاون الفني القائم مع هذه الدول، وسبل تطويره، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول الرفع من مستوى الأداء والتنسيق للبعثات والصعوبات والعراقيل التي تواجهها.

وأبدى مدير إدارة الأميركتين، ورؤساء الأقسام ملاحظات الإدارة فيما يتعلق بأداء البعثات في الخارج، كما تم تناول آلية التنسيق بين البعثات من جهة، والإدارة السياسية والإدارات الفنية، فيما يتعلق بمسائل العلاقات مع الدول والتي تتابعها البعثات في الخارج، إضافة إلى مناقشة السبل الكفيلة لضمان تقديم أفضل الخدمات للجاليات الليبية في المنطقة، مع دراسة كيفية حلحلة المشاكل التي تعاني منها البعثات.

وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على عقد اجتماعات مماثلة وبشكل دوري، لمتابعة المسائل والمواضيع التي نوقشت خلال هذا الاجتماع وما يستجد من موضوعات.(وال طرابلس) ع م / س خ.

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