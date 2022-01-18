وزيرة الخارجية تُدين الهجوم الإرهابي على مناطق ومنشآت مدنية في أبوظبي

طرابلس 18 يناير 2021 (وال)- أدانت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، بشدة للهجوم الإرهابي على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية بالعاصمة أبوظبي.

إدانة الوزيرة جاءت خلال الاتصال الهاتفي، أجرته اليوم الثلاثاء مع نظيرها الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.

وتقدمت الوزيرة بالتعازي إلى دولة والشعب الإماراتي، في ضحايا هذا الهجوم الإرهابي الذي وضفته بالجبان، مؤكدة في الوقت ذاته دعم ليبيا ووقوفها مع دولة الإمارات وشعبها الشقيق. (وال) ع م/ ر ت

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