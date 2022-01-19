الولايات المتحدة تحذر من أي تصعيد روسي ضد أوكرانيا

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، أن أزمة أوكرانيا خطيرة للغاية، وأن روسيا يمكن أن تشن هجومًا في أي وقت، في الوقت الذي يسعى خلاله وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى نزع فتيل الأزمة مع موسكو بهذا الشأن، من خلال جولة يستهلها في كييف.

ويجتمع بلينكن اليوم مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ووزير الخارجية دميترو كوليبا، قبل أن يتوجه إلى برلين للاجتماع مع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك ثم مع المجموعة الرباعية، التي تضم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا.

وأشارت الخارجية في بيان إلى أن “بلينكن” سيناقش الاتصالات الدبلوماسية في الآونة الأخيرة مع روسيا والجهود المشتركة لردع عدوان روسي آخر على أوكرانيا، بما في ذلك استعداد الحلفاء والشركاء لفرض عواقب وخيمة وتكاليف اقتصادية باهظة على روسيا.

وفي بيان آخر، قالت الوزارة إن بلينكن تحدث مع نظيره الروسي سيرغي لافروف ودعاه إلى وقف التصعيد، منوهة بأن الوزيرين قررا خلال الاتصال أن عقد اجتماع مباشر سيكون مفيدًا، ومن جانبها أشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إلى أنه يجري الإعداد للقاء مرتقب بين لافروف وبلينكن، في إحدى الدول الأوروبية.

بالتزامن مع ذلك، أعرب مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية، عن قلق واشنطن من توجه قوات عسكرية روسية إلى بيلاروسيا، بعد إعلان رئيسها ألكسندر لوكاشينكو، عن مناورات عسكرية مشتركة الشهر المقبل.

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