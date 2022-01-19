تفجير انتحاري في مقديشو يودي بحياة 4 أشخاص

استهدف هجوم انتحاري مطعمًا قريبًا من قاعدة عسكرية في العاصمة الصومالية مقديشو، وأسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة عشرة آخرين، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الوطنية، والتي ذكرت أن حركة “الشباب” المتشددة أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم.

وأفاد شهود أنه كان في المقهى جنود ومدنيون، عندما فجّر المهاجم نفسه، وقد فرضت السلطات طوقًا أمنيًا على الفور حول المقهى، فيما أشارت مصادر محلية إلى أن القاعدة القريبة من المقهى تضم وحدة عسكرية تركية تساعد في تدريب القوات الصومالية.

وسبق أن أصيب المتحدث باسم الحكومة، محمد إبراهيم معلمو، بتفجير انتحاري آخر استهدفه قبل يومين وتبنته حركة “الشباب”، ووصف رئيس الوزراء محمد حسين روبلي، التفجير بأنه “هجوم إرهابي مقيت”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا