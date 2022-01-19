اللافي يستقبل سفير إيطاليا لدى ليبيا

طرابلس 19 يناير 2022 (وال) _استقبل نائب رئيس المجلس الرئاسي، السيد عبد الله اللافي، صباح اليوم الأربعاء، سفير إيطاليا لدى ليبيا، “جوزيني بوتشينو غريمالدي”، لبحث آخر الأوضاع السياسية في ليبيا، وسبل تطوير العلاقات الليبية الإيطالية، ودعم المسار السياسي لعبور المرحلة الإنتقالية.

هذا وتم في اللقاء استعراض الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في العديد من المجالات، وجهود إيطاليا في تعزيز حالة الاستقرار بليبيا، ومساهمتها في دعم مشروع المصالحة الوطنية، ودعم التنمية المكانية، والمساعدة في ملفي الهجرة غير الشرعية وحماية الحدود الليبية، من أجل استقرار وأمن المنطقة.

وبدوره، أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي، على أهمية التزام جميع أطراف العملية السياسية، بالإسراع في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والإستفادة من الزخم الشعبي لهذا الاستحقاق الوطني، تلبيةً لمطلب الشعب الليبي في ممارسة حقه لأول مرة في انتخاب رئيسا للبلاد، مشيراً إلى أن المجلس يعمل مع كل الأطراف، وتقريب وجهات النظر لإنجاح خارطة الطريق.

ومن جهته عبر السفير الإيطالي، على دعم بلاده الكامل والمستمر للمسار الانتخابي في ليبيا، وصولاً إلى تحديد قريب لموعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية، التي ينتظرها الشعب، مؤكداً على أهمية العلاقات التاريخية، التي تربط بين ليبيا وايطاليا، معرباً عن أهمية تفعيل الشراكة والاتفاقيات المبرمة بين البلدين. (وال _ طرابلس) ح س / ه ع

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