الخارجية الروسية تدعو أميركا لعدم القلق إزاء تدريبات عسكرية مع بيلا روسيا

صرّح نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف -اليوم الأربعاء- أنه لا يوجد ما يدعو الولايات المتحدة الأميركية للقلق إزاء التدريبات العسكرية المشتركة المقبلة، بين روسيا البيضاء وروسيا.

يُشار إلى أن روسيا نقلت قوات لها هذا الأسبوع إلى روسيا البيضاء، قبل ما قالت مينسك إنها تدريبات مشتركة الشهر المقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه التحركات تأتي في ظل “مخاوف غربية” من أن موسكو ربما تستعد لشن هجوم عسكري جديد على أوكرانيا، فيما تنفي روسيا وجود أي خطط لشن هجوم.

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