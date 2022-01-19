رئيس الوزراء البريطاني يعلن رفع قيود كورونا والمعارضة تدعو لاستقالته

صرّح رئيس الوزراء البريطاني “بوريس جونسون”- اليوم الأربعاء- أنه لم يعُد مطلوباً من الناس في إنجلترا وضع الكمامات في أي مكان أو العمل من المنزل، ابتداء من الأسبوع المقبل.

وأضاف “جونسون” أن العلماء يعتقدون أن موجة المتحور أوميكرون من فيروس كورونا بلغت ذروتها بالفعل، في أنحاء البلاد.

يتزامن تصريح رئيس الوزراء البريطاني مع دعوات من المعارضة وبعض نواب حزبه إلى الاستقالة، بينما يصارع لإنقاذ منصبه ،وسط تزايد التمرد داخل الحزب بسبب سلسلة من الحفلات التي أقيمت في مقر إقامته في داوننغ ستريت، أثناء فرض الإغلاق العام إبّان الموجة الأولى من تفشي جائحة كورونا.

وتجدر الإشارة إلى أن “جونسون” قد اعتذر مراراً عن إقامة الحفلات، وقال إنه لم يكن يعلم بالكثير منها، لكنه حضر ما قال إنه كان يعتقد أنه لقاء عمل في 20 من مايو أيار 2020. وقال إن أحداً لم يبلغه بأن الحفل يتعارض مع قواعد مكافحة كورونا.

يشار إلى أن من شأن الإطاحة بجونسون -في حالة حدوثها- أن تترك بريطانيا في حالة عدم يقين لشهور، في وقت يتعامل فيه الغرب مع أزمة أوكرانيا، وبينما يكافح خامس أكبر اقتصاد في العالم موجة تضخم نجمت عن جائحة كورونا، حيث قفز معدل التضخم في بريطانيا لأعلى مستوى في نحو 30 عاما.

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