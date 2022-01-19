ألمانيا تحاكم طبيباً سورياً بتهمة تعذيب سجناء بمستشفيات عسكرية

شرعت ألمانيا -اليوم الأربعاء- في محاكمة طبيب سوري يُشتبه بارتكابه جرائم ضد الإنسانية، من بينها تعذيب سجناء في مستشفيات عسكرية داخل سوريا-وفقاً لما نقلته رويترز.

يشار إلى أن هذه القضية هي الثانية من نوعها، فيما يتعلق بأعمال تعذيب بدعم من الدولة في الصراع السوري، فبعد حكم محكمة ألمانية الأسبوع الماضي على ضابط مخابرات سوري سابق بالسجن مدى الحياة لارتكابه جرائم ضد الإنسانية، بدأت محاكمة الطبيب السوري “علاء موسى” البالغ من العمر 36 عاما في المحكمة الإقليمية العليا في فرانكفورت أم ماين.

ويواجه “علاء موسى” اتهامات بتعذيب معارضين للرئيس السوري بشار الأسد، أثناء عمله طبيبا في سجن عسكري ومستشفيات بحمص ودمشق في 2011 و2012.

وتجدر الإشارة إلى أن “أولريش أوندريس”، أحد محامي الدفاع الثلاثة، قد رفض الاتهامات وقال للصحفيين بعد تأجيل إجراءات اليوم الأول من المحاكمة: “سترون أن ما قُدم من أدلة لن يصمد أمام تقييم محكمة ألمانية”، كما تنفي حكومة الأسد الاتهامات بتعذيب سجناء.

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