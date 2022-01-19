“الخرابشة”: الأردن سيُوقّع اتفاقاً لإمداد لبنان بالكهرباء

أفاد وزير الطاقة الأردني صالح الخرابشة اليوم الأربعاء، بأن المملكة الأردنية ستُوقّع اتفاقاً الأسبوع المقبل مع لبنان وسوريا لإمداد لبنان بالكهرباء، بموجب خطة إقليمية تساندها الولايات المتحدة الأميركية، لمساعدته في تخفيف نقص حادٍ في الكهرباء.

وأضاف الخرابشة في تصريح لوسائل إعلام رسمية، أن الاتفاق سيتضمّن تزويد لبنان بـــ150 ميغاوات في الفترة من منتصف الليل إلى الساعة 6 صباحاً، و250 ميغاوات أثناء بقية اليوم.

وفي ظل خطة تم الاتفاق عليها بين لبنان والأردن وسوريا في أكتوبر، سيُزوّد الأردن لبنان بالكهرباء عبر سوريا للمساعدة في تعزيز إنتاج الطاقة في لبنان، الذي يكفي الآن لتغطية ساعات قليلة في اليوم في أفضل الأحوال.

وتهدف الخطة التي تحظى بمساندة أمريكية، إلى ضخ إمدادات من الغاز من خلال خط أنابيب عربي تأسّس قبل حوالي 20 عاماً.

وأبلغت واشنطن الحكومة اللبنانية مؤخراً أنها ينبغي ألا تخشى قانون عقوبات أميركا، بسبب خططها لاستقبال إمدادات من الطاقة سيتعيّن أن تمر عبر سوريا التي تخضع لعقوبات.

وتجدر الإشارة إلى أنه تعصف بلبنان أزمة مالية ناجمة عن ديون وصفها خبراء بالهائلة، تراكمت منذ نهاية الحرب الأهلية التي شهدها بين عامي 1975 و1990، وهو ما يجعل البلد يجد صعوبة في إيجاد نقد أجنبي كافٍ لتمويل الوقود وغيره من واردات السلع الأساسية.

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