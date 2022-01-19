ليبيا .. ثلاثة حكام يجتازون اختبارات الدورة التحكيمية في رياضة الكيك بوكسينغ

بنغازي 19 يناير 2022 (وال) -اقيمت عبر تطبيق “زووم” اختبارات الدورة الدولية لحكام رياضة لعبة الكيك بوكسينغ، والتي جاءت بمشاركة (11 ) دولة عربية.

وأشرف على الاختبارات الاتحاد الدولي والاتحاد العربي، وتحت رعاية نخبة من الخبراء الدوليين المتخصصين في قوانين الحلبة والبساط.

وحضر الدورة رئيس لجنة الحكام بالاتحاد العربي زايد حماد، وعضو لجنة المدربين بالاتحاد الدولي عيسى نصار، ورئيس اللجنة الفنية للجيت كون دو أحمد زيدان الزيداني.

وبلغ عدد المشاركين ( 140 ) مشارك من الدول شاركوا في هدة الدورة التحكيمية من بينهم (5) حكام ليبين، اجتاز الاختبارات ثلاثة منهم فقط، وهم رئيس لجنة الحكام بالمنطقة الشرقية إبراهيم العجيلي، وعضو لجنة الحكام بالمنطقة الشرقية الحبيب الصابري، والكابتن محمد لامين المهدوي.(وال بنغازي) م ب / س خ.

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