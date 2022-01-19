الإفراج عن معتقلين كبادرة حُسن نيّة في تشاد

أعلنت السلطات الانتقالية في تشاد الإفراج عن مجموعة أولى، من نحو مئتين وخمسين عضواً في جماعات مسلحة وعدت بإخلاء سبيلهم.

وأشرف وزير العدل أحمد محمد الهبو، على احتفال قصير في سجن كليسوم القريب من العاصمة نجامينا، حيث أُفرج عن اثنين وعشرين معتقلا، كانوا أُدينوا بحمل السلاح ضد الحكومة المركزية خلال السنوات العشر الماضية، وقال الوزير بعد أن سلّم شهادات العفو الخاصة بالمفرج عنهم إن “اتفاق العفو هذا يستحق الترحيب به لأنه تعهد باستعادة الثقة بين أبناء وبنات تشاد، وإحلال السلام الاجتماعي الذي تشتد إليه الحاجة”.

وسبق للسلطات الانتقالية أن دعت الجماعات المتمردة للانضمام إلى محادثات سلام وطنية، من المقرر إجراؤها في فبراير المقبل، لكن جبهة التغيير والوفاق، أعلنت رفضها المشاركة إلا إذا قدّمت الحكومة المؤقتة مبادرات سلام.

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