السفير الليبي بالبرتغال يقدم أوراق اعتماده بجمهورية البرتغال

لشبونة 19 يناير 2022 (وال) -قدم السفير “سعد عقوب رحيم” أوراق اعتماده سفيراً مفوضاً فوق العادة إلى رئيس جمهورية البرتغال السيد “مارسيلو ربيلو ده سوزا” وذلك بالقصر الرئاسي بالعاصمة لشبونة بحضور وزير الخارجية البرتغالي.

وأعرب السفير في اللقاء الذي عقد على هامش تقديم أوراق اعتماده، عن رغبة دولة ليبيا متمثلة في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، في دعم العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين، وتعزيز التعاون في مختلف المجالات.

ونقل خلال هذا اللقاء تحيات رئيس المجلس الرئاسي، ورئيس مجلس الوزراء، والسيدة وزيرة الخارجية إلى الرئيس البرتغالي .

ومن جانبه أعرب رئيس الجمهورية البرتغالية عن سعادته بهذا اللقاء، ورفع التمثيل الدبلوماسي إلى هذا المستوى الرفيع، متمنيا له طيب الإقامة والنجاح في مهمته لتعزيز أواصر العلاقات.

كما حمله تحياته إلى رئيس المجلس الرئاسي، والقيادات السياسية بليبيا، مشيراًإلى أنها فرصة هامة لتفعيل التعاون ودعم العلاقات الثنائية، مبديا اهتمامه ومتابعته لتطورات الأوضاع في ليبيا، ورغبة واستعداد جمهورية البرتغال في دعم كل الجهود الدولية الرامية إلى استقرار ليبيا السياسي وتقدمها ورخاء شعبها.

وفي ختام اللقاء وجه رئيس جمهورية البرتغال، دعوة إلى السفير لحضور اللقاء السنوي مع البعثات الدبلوماسية بمناسبة بداية العام الجديد 2022.(وال لشبونة) ع م / س خ.

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