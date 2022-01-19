جلسة مغلقة لمجلس الأمن لمناقشة التجارب الصاروخية لكوريا الشمالية

دعت المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأيرلندا وألبانيا وفرنسا، مجلس الأمن لعقد اجتماع طارئ غدا الخميس بهدف إجراء مشاورات مغلقة، تتعلق بمُضي كوريا الشمالية في إجراء تجاربها الصاروخية.

وقد أعلنت بيونغ يانغ إطلاق صاروخين باليستيين قصيرَي المدى على المياه المواجهة لسواحل اليابان، في السابع عشر من يناير الجاري، وهو رابع اختبار لأسلحة تجريه منذ بداية العام الحالي.

وتشير هذه التجارب إلى أن بيونغ يانغ عازمة على تحديث ترسانتها العسكرية، واختبار صواريخ جديدة، في ظل استمرار تعليق المحادثات مع الولايات المتحدة.

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