مدير إدارة الشؤون الإسلامية يجتمع مع القائم بأعمال سفارة اليونان بليبيا

طرابلس 19 يناير 2022 (وال) -اجتمع مدير إدارة الشؤون الإسلامية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي سيف البي، بديوان الوزارة بطرابلس مع القائم بأعمال سفارة اليونان بليبيا يوانيس ستاماتيكوس.



و بحث خلال اللقاء العلاقات الليبية اليونانية، وسبل دعمها وتطويرها بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين، وقدم القائم بالأعمال اليوناني شرحا عن أوضاع المسلمين في اليونان، وحضر الاجتماع رئيس قسم الجنوب بإدارة الشؤون الأوروبية وعدد من رؤساء الأقسام بإدارة الشؤون الإسلامية.(وال طرابلس) ع ش / س خ.

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