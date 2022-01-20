وزير الداخلية يجتمع مع السفير الألماني لدى ليبيا

طرابلس 19 يناير 2022 (وال) -بحث وزير الداخلية خالد مازن، مع السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، والوفد المرافق له آفاق التعاون الأمني بين ليبيا وألمانيا في عدد من المجالات المتعلقة بتبادل المعلومات، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وغسيل الأموال، وحقوق الانسان.

كما حضر الاجتماع رئيس جهاز المباحث الجنائية لواء محمود عاشور، ومدير إدارة العلاقات والتعاون عميد صلاح الدين بن سليمان، ومدير مركز المعلومات والتوثيق عقيد البهلول شنانة، والناطق الرسمي باسم الوزارة عقيد عبدالمنعم العربي.

وتطرق الاجتماع الذي عقد أمس الأربعاء بديوان الوزارة بطرابلس مناقشة موضوع التدريب، ودعم جهاز المباحث الجنائية، وجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، والإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية.

وأكد الوزير على وضع خارطة طريق تجاه هذا التعاون، وإصدار مصفوفة عمل مشتركة لتنمية الموارد البشرية والرقي بمستوى الأداء الشرطي.

ومن جانبه أكد السفير الألماني على عمق العلاقات بين البلدين، معربا عن استعداد بلاده للتعاون عن طريق الشرطة الاتحادية.

وأكد الوزير على حتمية فتح خدمات التأشيرات لليبيين لمختلف الشرائح (عمل، دراسة، علاج، سياحة) وذلك على غرار السفارات الأوروبية الأخرى.(وال طرابلس) ع ش / س خ.

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