ميركل ترفض عرضًا لتولي منصب استشاري أممي

أشارت مصادر أممية، إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عرض، بصورة رسمية ومباشرة، على المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل، أن تتولى رئاسة مجلس استشاري يضمّ رؤساء دول وحكومات سابقين.

يعدّ المجلس الاستشاري، الذي اقترحه غوتيريش، أبرز مشروعات الإصلاح التي اقترحها مع انطلاق ولايته الثانية، هذا الشهر، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن جائحة فيروس كورونا كشفت عن ثغرات كبيرة في التعاون الدولي.

ومن المقرر أن يحدد المجلس المنافع العامة العالمية وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك التي تقتضي إدخال تحسينات على مجالات الحكم.

ورفضت ميركل العرض، بحسب بيان لمكتبها، أشار فيه إلى أنها “اتصلت بالأمين العام وشكرته وأبلغته برفضها”.

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