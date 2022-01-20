السودان.. “البرهان” يُكلّف وكلاء الوزارات بمهام الوزراء

في خطوة من شأنها أن تزيد المشهد السوداني غموضًا، والأزمة السياسية تعقيدًا، كلف رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، أمس، وكلاء الوزارات بالقيام بأعباء الوزراء، في إطار حكومة تسيير أعمال؛ تمهيدًا لتنظيم الانتخابات.

وكشف “البرهان”، في اجتماع له مع وكلاء الوزارات المكلفين، بحضور نائبه محمد حمدان دقلو، عن تطورات الأوضاع بالبلاد وسبل الخروج من الأزمة الراهنة، واستمع منهم إلى تقارير بشأن أداء وزاراتهم خلال الفترة الماضية.

ووجه بالاهتمام بالمتطلبات الحياتية وتخفيف أعباء المعيشة على المواطنين، وطالب بالابتعاد عن الاستقطاب الحزبي والجهوي، والعمل بروح الفريق الواحد، لتجاوز ما وصفها بـ”أخطاء الفترة السابقة”.

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