ماكرون يدعو إلى مفاوضات مع روسيا تفضي لاتفاق أمني جديد

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاتحاد الأوروبي، إلى صياغة مقترحات في الأسابيع المقبلة لاتفاق أمني جديد يتفاوض عليه مع روسيا.

وأكد ماكرون الذي ترأس بلاده حاليا الاتحاد الأوروبي، في كلمة أمام البرلمان الأوروبي، على ضرورة البدء بـ”حوار صريح” مع موسكو.

وفيما لم يذكر تفاصيل عن “النظام الجديد للاستقرار والأمن”، الذي طرحه؛ فإنه شدد على ضرورة أن يضمن قدرة أوروبا على الدفاع عن مصالحها، وأن يكون لها صوت قوي ومسموع.

وفي الوقت الذي أشاد فيه الرئيس الفرنسي بالتنسيق الأوروبي مع الولايات المتحدة، أكد في الوقت عينه على ضرورة أن يجري الأوروبيون حوارهم الخاص.

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