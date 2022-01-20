وزيرة الخارجية تبحث مع وليامز مستجدات الأوضاع في ليبيا

طرابلس 20 يناير 2022 (وال) _ استقبلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي السيدة نجلاء المنقوش، اليوم الخميس بمقر الوزارة في طرابلس، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا السيدة ستيفاني وليامز.

وبحث اللقاء مستجدات الأوضاع في ليبيا والتحديات والعراقيل التي تواجه العملية السياسية في البلاد، وسبل إيجاد الحلول لها.

وكان الاجتماع مع ستيفاني وليامز في طرابلس مثمر وإيجابي، وذلك بعد جولتها الدولية لحشد الجهود لدعم العملية الأمنية والسياسية في ليبيا.

وأكدت وزيرة الخارجية على أهمية دور البعثة الأممية الإيجابي بقيادة ستيفاني ويليامز من أجل دعم الاستقرار والوصول للديمقراطية المنشودة.

بدورها، أشادت المستشارة ستيفاني وليامز خلال اللقاء، بالجهود التي تبذلها حكومة الوحدة الوطنية ووزارة الخارجية لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، وتحسين الخدمات اللازمة للمواطنين. (وال _ طرابلس) ع م / ه ع

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