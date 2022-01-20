الخارجية الأميركية: محادثات إيران النووية بلغت مرحلة “حاسمة”

أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، أن المحادثات بشأن برنامج إيران النووي بلغت مرحلة حاسمة، محذرًا من أنه سيكون من الضروري سلك مسار مختلف مع طهران إذا لم يتم إحراز تقدم.

جاءت تصريحات “بلينكن” خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الألماني، وأضاف أنه “ثمة إلحاح حقيقي والأمر بات حاليًا مسألة أسابيع، ليُحدد ما إذا كان بالإمكان العودة أم لا، إلى الامتثال المشترك بالاتفاق النووي لعام 2015م.

بالمقابل، ذكر مصدر دبلوماسي فرنسي أنه ينبغي تسريع وتيرة المحادثات الهادفة لإحياء اتفاق 2015 النووي بين إيران والقوى العالمية لأن المسار الحالي لن يفضي إلى اتفاق.

ووفقًا لـ”رويترز”، أبلغ المصدر الصحافيين، شريطة عدم الكشف عن هويته، أن ما تم إحرازه من تقدم في الآونة الأخيرة؛ لم يشمل الموضوعات الجوهرية في المفاوضات.

تجدر الإشارة إلى أن المحادثات غير المباشرة قد استؤنفت بين إيران والولايات المتحدة الأميركية وقوى عالمية أخرى؛ لإنقاذ الاتفاق قبل شهرين.

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