ليبيا نيوز

“السيادة السوداني” يتفق مع وفد أميركي على تعديل الوثيقة الدستورية

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اتفق مجلس السيادة الانتقالي في السودان -اليوم الخميس- مع وفد أميركي، على إجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية لتواكب التطورات الحالية في البلاد – وفقاً لبيان أصدره المجلس.

وأسفر الاجتماع أيضاً عن الاتفاق على تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة، يقودها رئيس وزراء مدني لاستكمال مهام الفترة الانتقالية، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية، بالإضافة إلى دخول الأطراف السودانية في حوار وطني شامل لإنهاء الأزمة.

وكان رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، قد التقى اليوم مع وفد أميركي برئاسة مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية “مولي في”، وعضوية المبعوث الأميركي الجديد للقرن الأفريقي “ديفيد ساترفيلد”، والقائم بأعمال السفارة الأميركية في الخرطوم “براين شوكان”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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