وزير الصحة يبحث مع نظيره الأردني ملف الديون المستحقة على الدولة الليبية

عمان 20 يناير 2022 (وال)- بحث وزير الصحة علي الزناتي مع نظيره الأردني فراس الهواري، أوجه التعاون المشترك بين الجانبين وسُبل تعزيزها.

وناقش الجانبين خلال لقائهما في العاصمة الأردنية عمان، تسديد جزء من الديون المستحقة على الدولة الليبية لصالح المستشفيات والمراكز الطبيّة الأردنية، بعد مراجعتها وتدقيقها عن طريق لجان مختصة.

وأشاد وزير الصحة الأردني بمقترحات وزير الصحة علي الزناتي، بشأن تطوير علاقات التعاون بين البلدين في مجال إجراء الجراحات الدقيقة في مجال الأورام والقلب، فضلا عن تبادل الخبرات، وتفعيل اتفاقيات التعاون المشترك لتدريب وتأهيل الكوادر الصحية في ليبيا. (وال)

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