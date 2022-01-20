قصف جوي يُسفر عن مقتل 4 أشخاص في عفرين السورية

ذكر مسعفون بمستشفى محلي سوري ومنقذون بالدفاع المدني، أن 4 أشخاص على الأقل قُتلوا وأصيب أكثر من 10 في قصف استهدف مدينة عفرين السورية، علاوةً على هجوم صاروخي منفصل على مشارفها اليوم الخميس، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجومين.

وأضاف المسعفون أن الهجوم الصاروخي المنفصل على سيارة، أسفر عن مقتل امرأة وإصابة 3 آخرين في بلدة مريمين بريف عفرين.

وردت القوات التركية بقصف المناطق التي يسيطر عليها الأكراد، حسبما ذكرت وسائل إعلام تُسيطر عليها قوات المعارضة المسلحة المتحالفة مع تركيا.

ويشار إلى أن هذين الهجومين هما الأحدث من سلسلة هجمات يشهدها منذ سنوات الجيب الشمالي الغربي، الخاضع لسيطرة تركيا والمقاتلين السوريين الذين تدعمهم.

وألقت تركيا بالمسؤولية في هجمات سابقة هناك على وحدات حماية الشعب الكردية السورية، التي كانت تسيطر على منطقة عفرين، حتى استولت القوات التركية على المنطقة في عملية عسكرية عبر الحدود في 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن تركيا تعتبر وحدات حماية الشعب الكردية جماعة إرهابية مرتبطة بحزب العمال الكردستاني المحظور داخل حدودها، وتوغلت مرات في سوريا لدعم قوات المعارضة السورية لإبعادها عن الحدود التركية، فيما تعتبر وحدات حماية الشعب تركيا قوة محتلة.

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