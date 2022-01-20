“قوات سوريا الديمقراطية”: مقاتلو داعش يهاجمون سجناً في الحسكة

هاجم مسلحون من تنظيم داعش سجناً في مدينة الحسكة السورية؛ “لتهريب سجناء ينتمون للتنظيم الإرهابي”- وفقاً لما ذكرته قوات سوريا الديمقراطية في بيان لها اليوم الخميس.

وجاء في بيان “القوات” المدعومة من الولايات المتحدة الأميركية، إن خلايا نائمة تابعة لتنظيم داعش قد تسللت من الأحياء المجاورة، واشتبكت مع قوات الأمن الداخلي – دون أي تفاصيل عن خسائر في الأرواح.

وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان -من جانبه- أن نتيجة الهجوم على السجن الذي يديره الأكراد في محافظة الحسكة، أدّى إلى فرار عدد لم يُعرف بعد من الإرهابيين.

وأوضح المرصد أن عناصر من تنظيم داعش حاولوا الوصول إلى بوابة السجن وتفجير البوابة بسيارة مفخخة، إضافة إلى تفجير صهريج محروقات، واشتبكوا مع عناصر الحراسة، وسط معلومات عن فرار عدد من المساجين، من سجن “غويران” الواقع في محافظة الحسكة بشمالي شرق سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن تنظيم داعش الإرهابي يشن بين الحين والآخر هجمات في مناطق متفرقة، وفي بداية الشهر الجاري، قُتل 9 جنود من قوات النظام السوري والمسلحين الموالين لها في كمين نصبه التنظيم في منطقة البادية السورية، كما وثّق المرصد السوري مقتل 13 مقاتلاً موالياً لقوات النظام في كمين مشابه، نصبه عناصر داعش في شهر نوفمبر الماضي.

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