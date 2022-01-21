قضاة سودانيون يحتجون على الحكم العسكري

رفع 55 قاضيًا سودانيًا بيانًا إلى رئيس السلطة القضائية، اتهموا فيه السلطات العسكرية بمخالفة المواثيق والعهود الدولية منذ انقلاب الخامس والعشرين من شهر أكتوبر ، وممارسة الانتهاكات ضد المتظاهرين العزل، لافتين إلى أن حالات القتل خارج القانون والاعتداءات، وصلت مرحلة لا يمكن السكوت عليها.

ونفذ القضاة وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة القومية العليا بالعاصمة الخرطوم، منددين بالانقلاب، ومؤكدين دعمهم للتحول المدني الديمقراطي.

وطالب رئيس القضاء، في بيان منفصل، مجلس السيادة الحاكم؛ ببذل كل ما هو متاح وممكن؛ لأجل حماية هذا الشعب وصيانة حقوقه، مؤكدًا مضي السلطة القضائية في اتخاذ ما يلزم من إجراءات تكفل أو تساهم في حماية المواطنين، وحفظ أرواحهم وصيانة حقوقهم المكفولة بموجب الدستور والقانون”.

في سياق متصل، أعلن أكثر من مئة من وكلاء النيابة توقفهم عن العمل اعتبارًا من يوم أمس، داعين قوات الأمن إلى وقف العنف ورفع حالة الطوارئ.

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