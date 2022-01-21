تهديدات غربية لموسكو في حال التصعيد مع أوكرانيا

هدد الرئيس الأميركي جو بايدن روسيا بدفع ثمن باهظ في حال الاعتداء على جارتها أوكرانيا، منوهًا بأن بلاده أعدت عقوبات واسعة النطاق في هذا الخصوص.

وأشار إلى أنه أوضح لنظيره الروسي فلاديمير بوتين أن أي تحرك للقوات المسلحة الروسية إلى داخل أوكرانيا سيعتبر غزوًا.

من جانبه، توعد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بالردّ على أي تجاوز روسي عبر الحدود الأوكرانية، مؤكدًا أن روسيا لا تملك “قوة” الغربيين مجتمعة.

وشدد بلينكن، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، على أن موسكو ستجد أمريكا وألمانيا والشركاء الآخرين متحدين، وأن عليها فقط تقع مسؤولية الخيار بين التصعيد، أو الدبلوماسية، متهمًا إياها في الوقت ذاته بالرغبة في إحداث انقسام بين الحلفاء الغربيين، وحذرها مجددًا من عواقب صارمة حال قيامها بأي زحف إلى أوكرانيا.

وحثت بيربوك، من جانبها، روسيا على تخفيف حدة التصعيد، مؤكدةً أن أي عمل عدائي جديد ستكون له “عواقب وخيمة”، لافتة إلى أن الأمر يتعلق بالحفاظ على نظام السلام الأوروبي الذي يتمتع بأهمية وجودية.

ونوهت الوزيرة الألمانية إلى أنها متفقة مع نظيرها بلينكن على أن المسار السياسي والحوار هما السبيل الوحيد للخروج من الأزمة، على عكس السلوك الروسي الذي يتحدث “لغة مختلفة”.

بدورها، دعت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، روسيا إلى “خفض التصعيد” وإجراء “محادثات بناءة” في شأن أوكرانيا، محذرة من أن غزو هذا البلد سيقود نحو “مستنقع رهيب”، محذرة من أن غزو هذا البلد سيقود نحو “مستنقع رهيب”،.

ودعت الكرملين إلى استخلاص الدروس من التاريخ، في إشارة إلى ما حدث في أفغانستان أيام الحرب السوفيتية، والصراع في الشيشان.

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