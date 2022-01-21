فرنسا تحذر من فشل المفاوضات مع إيران

قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، إن البطء الذي تسير به المفاوضات المنعقدة في فيينا بين القوى الكبرى وإيران؛ سيجعل من إعادة إحياء الاتفاق النووي “أمرًا مستحيلاً”.

ووصف لودريان التقدم الذي أحرز في المحادثات بأنه “جزئي وخجول وبطيء”، لافتًا إلى ضرورة تغيير الوتيرة؛ وإلا فستكون نهاية خطة العمل الشاملة المشتركة حتمية.

وفي السياق ذاته، أشار مصدر دبلوماسي فرنسي إلى أن التقدم في المحادثات لم يشمل الموضوعات الجوهرية، مشددًا على ضرورة تغيير النهج قبل فبراير.

وسبق أن طالب وزراء خارجية ودفاع فرنسا واليابان، إيران، في بيان مشترك عقب اجتماع افتراضي لهم؛ بوقف التوسع في أنشطتها النووية.

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