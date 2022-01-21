ليبيا نيوز

مقتل 11 عسكريًا عراقيًا في هجوم لـ”داعش” في ديالى

تم النشر منذُ 41 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أسفر هجوم شنه تنظيم “داعش”، فجر الجمعة ، على أحد مقار الجيش العراقي في محافظة ديالى؛ عن مقتل 11 عسكريًا، بينهم ضابط برتبة ملازم.

وأضافت السلطات أن استغلال عناصر التنظيم وعورة تضاريس المنطقة وانخفاض درجات الحرارة؛ يهدف إلى تنفيذ الهجوم ومن ثم الانسحاب إلى محافظة صلاح الدين، فيما عزا محافظ ديالى السبب إلى إهمال المقاتلين في تنفيذ الواجب، لأن المقر محصن بالكامل، وتوجد فيه كاميرات حرارية، ونواظير ليلية وأيضًا هناك برج مراقبة كونكريتي، بحسب رأيه.

وأشارت مصادر أمنية إلى أن مجموعة من “داعش” يتراوح عدد أفرادها ما بين 10 و 13 مسلحًا؛ نفذت الهجوم بأسلحة متوسطة من قاذفات صواريخ ورمانات يدوية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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