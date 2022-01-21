مقتل 17 شخصًا غرب غانا بعد اصطدام شاحنة لنقل المتفجرات بدراجة نارية

لقي 17 شخصًا حتفهم وأصيب 59 آخرون، إثر انفجار وقع غرب غانا، عندما اصطدمت شاحنة محملة بالمتفجرات، كانت متجهة إلى منجم للذهب بدراجة نارية.

و قال وزير الأراضي والموارد الطبيعية في غانا، صامويل جينابور، إن الانفجار وقع في أبياتي، على بعد حوالي 140 كيلومترًا من منجم تشيرانو للذهب، الذي تشغله شركة “كينروس” الكندية، فيما تعود ملكية الشاحنة التي تحمل المتفجرات إلى شركة تسمى “ماكسام”.

وذكر مسؤول في المنظمة الوطنية لإدارة الكوارث أن الانفجار تسبب في تدمير مئات المباني، وأظهرت صور حفرة كبيرة يتصاعد منها الدخان في مركز الانفجار.

وأكدت وزارة الأراضي أنها تحقق في سبب الحادث، وما إذا كان قد تم الالتزام بالقواعد الخاصة بنقل المتفجرات.

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