ليبيا نيوز

وزيرة الصناعة التونسية تؤكد مضاعفة إنتاج الفوسفات إلى 8 ملايين طن بحلول 2024

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدت وزيرة الصناعة التونسية نائلة نويرة، أن الوزارة ماضية في مضاعفة إنتاج مادة الفوسفات إلى نحو 8 ملايين طن، بحلول عام 2024.

ويأتي ذلك لمواجهة الأزمة الاقتصادية، التي تسببت فيها جائحة كورونا، وتراجع مداخيل السياحة، وهي بصدد العمل على البحث عن أسواق جديدة لدعم جهود تونس في تحقيق استقرارها الاقتصادي.

وأشارت الوزيرة إلى أن الجهود مِنصبّة على تحقيق المعدلات، التي كانت تونس قد سجلتها منذ نحو عقد من الزمن في إنتاج الفوسفات، والذي بلغ 8 ملايين طن في سنة 2010.

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قناة 218 الليبية

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