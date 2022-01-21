لقاء رئيس الحكومة مع مندوب ليبيا الدائم لدى الجامعة العربية السفير عبد المطلب ثابت

طرابلس 21 يناير 2022 (وال)- عقد مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالمطلب ثابت، لقاء مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية السيد عبدالحميد الدبيبة.

وتناول اللقاء الذي عقد فى العاصمة طرابلس، عددًا من الملفات المهمة، وذلك فى إطار التشاور والتنسيق، من أجل النظر فى أمرها.

وناقش اللقاء؛ آخر المستجدات والتطورات على الساحة العربية، وخطة سير عمل المندوبية، وأهمية التنسيق المشترك بخصوص الموضوعات والقضايا التي تناقشها جامعة الدول العربية، فى ضوء التحديات الراهنة التي تواجه ليبيا، والأمة العربية. (وال) ح س/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال