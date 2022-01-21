شركة لبنانية تتفق مع مجلس ميانمار العسكري للاستحواذ على شركة نرويجية

أفادت مصادر ثلاثة مُطّلعة لوكالة رويترز للأنباء، بأن مجموعة إم 1 اللبنانية ستقوم بالشراكة مع شركة في ميانمار بالاستحواذ على الوحدة التابعة لشركة تيلينور النرويجية في جنوب شرق آسيا، بعدما بحث المجلس العسكري الحاكم عن مشترٍ محلي.

يُذكر أن تيلينور واحدة من أكبر المستثمرين الأجانب في ميانمار، وذكرت في يوليو الماضي أنها تبيع عملياتها هناك إلى مجموعة إم 1 مقابل 105 ملايين دولار، لتنسحب من ميانمار التي شهدت حالة من الفوضى بعد الانقلاب العسكري في فبراير 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة النرويجية واجهت صعوبات بسبب الضغوط المتزايدة، التي يفرضها المجلس العسكري على شركات الاتصالات والإنترنت، لتركيب معدات مراقبة تكنولوجية، علاوةً على منع كبار المسؤولين التنفيذيين من مغادرة البلاد، فيما رفض قادة المجلس العسكري في نهاية العام الماضي بيع الوحدة إلى مجموعة إم 1 بمفردها.

وقالت المصادر الثلاثة، إن القادة وافقوا بدلاً من ذلك على نحوٍ سريّ على شراكة بين مجموعة إم 1 ومجموعة شوي باين فيو الميانمارية. وأشار مصدران إلى أن مجموعة شوي باين ستستحوذ على حصة الأغلبية.

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