بعد توقفها الخميس.. إيران تستأنف صادرات الغاز إلى تركيا

استأنفت إيران صادراتها من الغاز إلى تركيا بعد قطعها أمس الخميس، بسبب عطل فني – وفقاً لما أوردته وكالة أنباء وزارة النفط الإيرانية “شانا” اليوم الجمعة.

وقالت الوكالة إن سبب العطل الفني، نتج إثر تسرب غاز في محطة على الجانب التركي.

يُشار إلى أن مسؤولين أتراك في القطاع قد ذكروا أمس الخميس، أن إيران أوقفت تدفقات الغاز لتركيا لما يصل إلى 10 أيام بسبب عطل فني، مما دفع السلطات التركية لإصدار أوامرها لمحطات الطاقة التي تعمل بالغاز بخفض الاستهلاك بنسبة 40%.

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