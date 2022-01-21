الإدارة الأميركية ترفع الحد الأدنى لأجور موظفي الحكومة إلى 15 دولاراً في الساعة

تلقت الوكالات الاتحادية الأمريكية توجيهات برفع الحد الأدنى للأجور لموظفي الحكومة إلى 15 دولاراً في الساعة، بحسب إرشادات جديدة أصدرها مكتب إدارة شؤون موظفي الحكومة.

وأشار المكتب -اليوم الجمعة- إلى أن التوجيهات الجديدة ستُطبّق على نحو 70 ألف موظف، يعمل معظمهم بوزارات الدفاع والزراعة وشئون قدامى المحاربين – وفقاً لما أوردته رويترز.

وأضاف مكتب إدارة شؤون موظفي الحكومة أنه طالب الوكالات الاتحادية بتطبيق لائحة الأجور الجديدة، ابتداء من 30 يناير الجاري، على أن يُستثنى منها العاملون في هيئة الخدمات البريدية الأمريكية وهيئة تنظيم البريد.

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأميركي جو بايدن قد جعل الأولوية في حملاته الانتخابية، لدعم العمال الذين يعتمد عملهم على الأعمال اليدوية الشاقة، أو مَن يُطلق عليهم “أصحاب الياقات الزرقاء”، حيث قال -حينها- إن النقابات العمالية القوية ورفع أجور العمال أمور سيترتب عليها إعادة إحياء الطبقة الوسطى في الولايات المتحدة، كما ستسهم في التغلب على أوجه عدم المساواة الاقتصادية والعرقية.

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