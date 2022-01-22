سوريا.. إحباط محاولة “داعش” تحرير معتقلين من عناصره

أكد قائد قوات سوريا الديمقراطية “قسد” مظلوم عبدي تطويق سجن غويران الذي يحوي ما يقرب من خمسة آلاف معتقل من مقاتلي تنظيم داعش واعتقال جميع الهاربين عقب اشتباكات عنيفة عناصر من تنظيم داعش.

وكشف عبدي عن مقتل ثلاثة وعشرين من مسلحي تنظيم داعش، بينهم أجانب، مضيفًا أن سبعة عناصر من قوات سوريا الديمقراطية والأسايش، قتلوا في الهجوم، واعتقل تسعة وثمانون متشددًا في منطقة السجن.

وذكر أن الهجوم على السجن تزامن مع هجمات للتنظيم في العراق أيضا فيما يبدو أنها محاولة لإعادة السيطرة على المنطقة وإحياء التنظيم من جديد.

من جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” جون كيربي أن التحالف الدولي نفذ ضربات جوية لدعم قوات سوريا الديمقراطية أثناء تصديها لاقتحام السجن، دون ذكر أي تفاصيل حول هدف الضربات أو نتائجها.

وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان أن طائرة حربية أميركية شنت غارتين على مواقع يتحصن فيها عناصر التنظيم والسجناء الفارين، في حي الزهور ومحيط السجن.

وأشار إلى ارتفاع حصيلة القتلى إلى سبعة وستين، منهم تسعة وثلاثون من عناصر التنظيم وخمسة مدنيين، وثلاثة وعشرون من حراس السجن والأسايش.

وشهدت المناطق المحيطة بالسجن حركة نزوح كبيرة للأهالي خوفًا من الاشتباكات، أو عمليات انتقامية تنفذها عناصر داعش، أو حتى محاولة الفارين استخدام المدنيين كدروع بشرية في مواجهة القوى الأمنية، لإتمام محاولة هروبهم.

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