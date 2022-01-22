وال| المخرج السوري (بسام الملا) في ذمة الله

دمشق 22 يناير 2022 (وال) _ انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح اليوم السبت، المخرج السوري (بسام الملا)، بعد معاناة طويلة مع المرض عن عمر ناهز 66 عاماً.

هذا ويُعتبر الراحل أستاذ دراما البيئة الشامية وعرابها، وقد برع فيها خصوصاً أنه ابن دمشق القديمة، ولذلك لقبه زملائه بـ”الآغا”.

بدأ مشواره الإخراجي بمسلسل “كان يا ما كان” للأطفال عام 1990، وفي عام 1991 قدم مسلسل “الخشخاش”، وفي العام نفسه، قدّم أولى أعماله الشامية الخالدة بعنوان “أيام_شامية”.

وخلال عام 1997 قدم مسلسلاً تاريخياً بعنوان “العبابيد”، وفي عام 2000، وبعد أربع سنوات، وتحديداً عام 2004 قدّم مسلسل “ليالي الصالحية” الذي يجسد مقولة “الدم ما بيصير مي”.

أما عام 2006 فشهد أشهر أعماله وأعمال الدراما السورية على الإطلاق وهو “باب الحارة”، مخرجاً ومنتجاً ومشرفاً عاماً حتى الجزء التاسع.

و أخرج الملا العديد من برامج المنوعات الناجحة، منها “القنال 7″ 1984 و”الليل والنجوم” 1984 في دمشق، و”بساط الريح” 1993 في دبي، و”داوود في هوليوود” في الكويت، و”ليل يا ليل” و”ابتسامات” 2000 في بيروت.

كما أخرج عدداً من البرامج الثقافية التراثية التي تستلهم التراث وأعلامه وفنونه عبر مشاهد درامية تمثيلية، وأنجز عدداً كبيراً منها في فترة تسعينيات القرن العشرين خصوصاً، ومنها “بوابة التاريخ، ديوان العرب، أعلام العرب، قناديل رمضان”.

يذكر أن المخرج الراحل ينتمي إلى عائلة فنية عريقة، فوالده الممثل الراحل (أدهم الملا) وأشقائه هم المخرجين (مؤمن وبشار الملا) والممثل (مؤيد الملا)، ولديه ثلاثة أولاد هما (أدهم وشمس وشام الملا)، ومنهم من شارك كممثلين في مسلسل “باب الحارة”. (وال _ دمشق) ه ع

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