خفر السواحل الايطالي ينقذ 305 مهاجرين قبالة شاطئ لامبيدوسا

أنقذ خفر السواحل الإيطالي 305 مهاجرين، تعرض قاربهم المكتظ لصعوبات قبالة جزيرة لامبيدوسا في البحر المتوسط، خلال محاولتهم الوصول إلى أوروبا.

أشار بيان لخفر السواحل إلى توجه سفينتين تابعتين له إلى مكان الزورق على بعد نحو عشرين ميلاً من الساحل الإيطالي.

وذكر أن من بين من تم إنقاذهم 17 امرأة وستة من صغار السن ووصف البيان عملية الإنقاذ بالمعقدة، بسبب صغر حجم الزورق، والمخاوف من انقلابه بسبب العدد الزائد الموجود عليه.

وفي سياق متصل، أشارت منظمة “أطباء بلا حدود” إلى أن السفينة “جيو بارنتس”، التي تُشرف عليها تقل أكثر من 430 شخصًا منذ إنقاذهم في عمليات منفصلة عدة، بانتظار السماح لها بالرسو.

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