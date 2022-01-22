ليبيا نيوز

البطء الشديد بالمفاوضات النووية الإيرانية يهدد العودة للاتفاق

تم النشر منذُ 26 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أشار مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي إلى أن المحادثات النووية مع إيران في فيينا تسير في الاتجاه الصحيح نحو الوصول إلى اتفاق نهائي، منوها بوجود تقدم “محدود” في عدد من القضايا.

أعرب المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه؛ عن قلقه الكبير تجاه التوقيت أكثر من المحتوى، لافتا إلى أن المفاوضات تسير ببطء شديد، ربما يؤثر على نتائجها، لكنه رجح التوصل إلى اتفاق.. عاجلاً وليس آجلاً.

وفي السياق ذاته، ذكر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أنه ناقش الشأن الإيراني أيضًا في اجتماعه أمس مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، مشيرًا إلى أن الاتفاق النووي مع طهران مثال للتعاون الممكن بين واشنطن وموسكو في القضايا الأمنية، معربًا عن اعتقاده بأن الفرصة لا تزال سانحة للعودة إلى الاتفاق.

 

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قناة 218 الليبية

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