ليبيا نيوز

وكالة الصحة الأوروبية: أوميكرون أحكم سيطرته على القارة

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها في تقريره الأسبوعي، سيطرة متحور أوميكرون على القارة العجوز، مضيفاً أنّ المتحور السريع الانتشار تفوّق على دلتا وباقي المتحورات، وأصبح السلالة المهيمنة في كافة دول الاتحاد الأوروبي، بعدما بلغت نسبته 78% من الإصابات المسجلة.

وأشار المركز إلى أن أوميكرون ساهم في ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا بشكلٍ كبيرٍ خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أن الإصابات ارتفعت خلال الأسبوع الجاري بنسبة 9% مقارنةً بالأسبوع الماضي.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد توقعت في وقتٍ سابق، أنْ يصيب متحور أوميكورن نصف سكان القارة الأوروبية بحلول مارس القادم.

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قناة 218 الليبية

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