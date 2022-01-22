مقتل 7 أشخاص في انفجار بغرب أفغانستان

كابل 22 يناير 2022 (وال) -أعلنت السلطات الصحية المحلية في أفغانستان، اليوم السبت، عن مقتل (7) أشخاص جراء انفجار هز مدينة هرات غرب البلاد.

ونقلت قناة “طلوع نيوز” الأفغانية عن مسؤولين في السلطات الصحية أن الانفجار نجم عن سيارة مفخخة ووقع في المنطقة الأمنية (12)، ما أسفر عن مقتل (7) أشخاص، بينهم (4) نساء و(3) رجال، وإصابة (9) آخرين.

وأكدت أجهزة الأمن في مدينة هرات، مركز ولاية هرات، أنها فتحت تحقيقا في الحادث.

وتخضع أفغانستان لسيطرة حركة “طالبان” التي استولت على السلطة في أغسطس 2021 في ظل انسحاب القوات الأمريكية.(وال كابل) س خ.

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