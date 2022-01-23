طهران تلجأ لأموالها المجمدة لتسديد ديونها لدى الأمم المتحدة

دفعت حكومة كوريا الجنوبية ديون إيران لحساب الأمم المتحدة، من خلال الأموال الإيرانية المجمدة في البنوك الكورية.

وقالت وزارة الخارجية الكورية اليوم الأحد، إنها دفعت في 21 يناير الجاري 18 مليون دولار، بالتعاون مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي والأمانة العامة للأمم المتحدة وغيرها من الجهات المعنية.

وتأتي هذه الخطوة بعد تقديم إيران طلباً طارئاً لكوريا الجنوبية، لاستخدام جزء من أموالها المجمدة لديها لتسديد ديونها لحساب الأمم المتحدة لاستعادة حقها بالتصويت، بعد أن أخطرت أمانة الأمم المتحدة إيران بأنها ستفقد على الفور حقها بالتصويت، بسبب عدم سدادها الديون المستحقة عليها.

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