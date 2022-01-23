بعثتي (يوبام والإيطالية) توقعان اتفاق عمل لدعم السلطات الليبية في تطوير استراتيجية أمنية وطنية شاملة

طرابلس 23 يناير 2022 م ( وال) – وقعت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا ( يوبام) ” نتالينا تشيا “، والأدميرال ” بلاسيدو توريسي ” قائد البعثة الإيطالية؛ على اتفاق عمل لإقامة تعاون تشغيلي بين البعثتين، لتقديم المساعدة والدعم في ليبيا (MIASIT LIBYA).

ويهدف الاتفاق – حسبما أعلنت البعثة – لتعزيز التعاون ضمن اختصاصات كل منها، لدعم السلطات الليبية ذات الصلة في تطوير استراتيجية أمنية وطنية شاملة وبناء القدرات خاصة في قطاع الإدارة المتكاملة للحدود. (وال)

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