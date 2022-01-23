انطلاق أعمال المؤتمر الليبي لدعم الدستور تحت عنوان الدستور أولا بحضور نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي والنائب الأول لرئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة ورئيس المجلس الأعلى للدولة

طرابلس 23 يناير 2022 (وال)- بدأت في طرابلس اليوم الأحد، أعمال المؤتمر الليبي لدعم الدستور تحت عنوان الدستور أولا، بحضور نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي والنائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي نويري، ورئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري.

كما حضر فعاليات المؤتمر كلامن رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، وعدد من الوزراء ورئيس المحكمة العليا، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، وعمداء البلديات ونقابة المحامين وعدد من سفراء الدول المعتمدين في ليبيا، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وعدد من رؤساء الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني. (وال)

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