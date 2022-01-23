مستشارة أمين عام للأمم المتحدة تغرد حول لقاءها بأعضاء مجلس الدولة

طرابلس 23 يناير 2022 م (وال)- التقت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز؛ بعدد من أعضاء مجلس الدولة، لمناقشة العديد من المسائل المتعلقة بالاستحقاق الانتخابي، حيث أعلنوا لها إصرارهم على إجراء الانتخابات.

وفي صفحتها على شبكة “تويتر” كتبت ستيفاني : (التقيت مع عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة في مقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في طرابلس، حيث ناقشنا بشكل مطول التحديات الحالية التي تواجه العملية الانتخابية. وشددوا أعضاء المجلس على أهمية إجراء الانتخابات على أساس دستوري).

وفي تغريدة أخرى حول نفس لقاءها مع أعضاء مجلس الدولة كتبت ستيفاني : (وأكدت من جديد على أن أي حل يجب أن يأخذ في الاعتبار مطلب الـ 2.5 مليون ناخب ليبي مسجل، بضرورة إجراء حدث انتخابي ضمن الإطار الزمني الذي حددته خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي). (وال)

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